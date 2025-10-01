أستاذ عبريات يطالب بفتح التحقيق في ملابسات قتل أشرف مروان

طالب الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربي الإسرائيلي، بفتح التحقيق في ملابسات قتل أشرف مروان.

وقال إن إسرائيل كعادتها تسعى دائما لترويج الأكاذيب من خلال ترويج الاتهامات حول أشرف مروان زوج ابنة الرئيس جمال عبد الناصر بأنه كان جاسوسا لإسرائيل وأنه أبلغها بموعد حرب أكتوبر، وهذه الرواية الإسرائيلية ثبت عدم صحته بدليل أن مصر شاركت فى جنازته والرئيس مبارك كان يدرك الدور الذى يقوم به أشرف مروان من أجل مصر، بل إن اشرف مروان كانت علاقته جيدة بالقذافى الذى سمح له بالاستثمار فى ليبيا.

يديعوت أحرونوت روجت لهذه الأكاذيب الإسرائيلية

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أن جريدة يديعوت أحرونوت روجت لهذه الأكاذيب الإسرائيلية عن شرف مروم لتضليل الشعب الإسرائيلي نفسه وإشغاله، وهذا كلام سبق لنا قوله منذ 10 سنوات إن أشرف مروان شارك فى تضليل إسرائيل وجيش الاحتلال حيث كان بوسعه أن يقول إن حرب أكتوبر اقتربت بالشفرة دون الحاجة للسفر إلى لندن، وبالتالي هو ساهم فى تضليل إسرائيل قبل حرب أكتوبر مما جعلها لا تقوم باستدعاء الاحتياط فكانت الضربة التى أنهكتها.



هناك ثأر بين إسرائيل وأشرف مروان لأنه ينتمى إلى أسرة الزعيم جمال عبد الناصر

وواصل حديثه، قائلا: الحقيقة الثابتة إن هناك ثأرا بين إسرائيل وأشرف مروان لأنه ينتمى إلى أسرة الزعيم جمال عبد الناصر الذى لعب دورا فى تضليلهم خلال حرب أكتوبر، فضلا عن أنه أحد مؤسسي تنظيم ثورة مصر مع خالد جمال عبد الناصر والذى كان يستهدف القضاء على الإسرائيليين فى مصر من خلال تولى أشرف مروان كممول لهذا التنظيم، وبالتالي يجب فتح التحقيق فى ملابسات قتل اشرف مروان.

أشرف مروان جزء من خطة الخداع الاستراتيجى المصرية

وتابع الاعترافات الإسرائيلية أن أشرف مروان جزء من خطة الخداع الاستراتيجى المصرية وتفسير ذلك يعود إلى رئيس الأركان الإسرائيلي الذى يريد إرسال رسائل عبر الإعلام أن مصر انتصرت فى حرب أكتوبر وإسرائيل فشلت فى تجنيد أشرف مروان على مدار 50 عاما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.