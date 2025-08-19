مصادر رفيعة المستوى تنفي مزاعم إسرائيل بشأن نقل سلاح حماس إلى القاهرة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية رفيعة المستوى نفيها لما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود مقترح مصري بنقل سلاح حركة حماس إليها.

مصادر مصرية رفيعة المستوى تنفي وجود مقترح مصري بنقل سلاح حركة حماس إلى القاهرة



وقالت مصادر مصرية رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية: إن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة حماس يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما .



وأضافت المصادر المصرية رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية: تبدأ مفاوضات التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ

