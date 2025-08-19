الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصادر رفيعة المستوى تنفي مزاعم إسرائيل بشأن نقل سلاح حماس إلى القاهرة

مقاتلي حماس، فيتو
مقاتلي حماس، فيتو

 نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية رفيعة المستوى نفيها لما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود مقترح مصري بنقل سلاح حركة حماس إليها.

مصادر مصرية رفيعة المستوى تنفي وجود مقترح  مصري بنقل سلاح حركة حماس إلى القاهرة 


وقالت  مصادر مصرية رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية: إن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة حماس يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما  .


وأضافت  المصادر المصرية رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية: تبدأ مفاوضات التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس إسرائيل القاهرة مصر

مواد متعلقة

حماس تكشف موقفها من تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة ودور مصر

العربية: نتنياهو يقول "لا" للمقترح الأخير بشأن غزة الذي وافقت عليه حماس

الأكثر قراءة

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير على طريق الواحات

تراجع سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

محمد صلاح بحفل رابطة اللاعبين المحترفين: الموسم الماضي الأفضل في مسيرتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads