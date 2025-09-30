أربعة مدربين رحلوا وآخرون علي كف عفريت.. مكي المقاولون يرحل مرتين.. وطارق مصطفي أول ضحايا الدوري.. وفيريرا مهدد بالرحيل

شهدت بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026، تغيير عدد من المدربين بعد مرور تسعة جولات بالبطولة المحلية، وهناك مدربين اخرين اقتربوا من الرحيل عن انديتهم.

جاء محمد مكي المدير الفني لفريق المقاولون العرب، رابع المدربين الراحلين عن البطولة، وقد يلحق بهم اخرين قريبا، أبرزهم فيريرا مدرب الزمالك، وهيثم شعبان مدرب طلائع الجيش.

المقاولون العرب يطيح بمحمد مكي

ووجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، الشكر لمحمد مكي المدير الفني للفريق على مجهوداته وعطاءه اللامحدود الذي قدمه مع الفريق طوال فترة توليه المسئولية بعد الهزيمة أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة التاسعة بهدف نظيف، واحتلال الفريق المركز الـ18 في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط جمعها من 9 مباريات.

وتمسك محمد مكي باعتذاره عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق الفترة المقبلة، نظرا لما يواجهه من سوء توفيق منذ بداية الموسم، وفي ظل اعتزاز مجلس إدارة النادي بما قدمه منذ توليه المسئولية، إلا أنه وفي ظل تمسكه بالرحيل وطلبه ذلك للمرة الثانية فقد قبل المجلس اعتذاره.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام علي الكرة، أن طلعت محرم سيقود الفريق الأول لكرة القدم فنيا الفترة المقبلة بعد إعلان رحيل محمد مكي رسميا.

ارقام محمد مكي مع المقاولون العرب

وقاد محمد مكي المقاولون العرب في 9 مباريات لم يحقق خلالها أي فوز وتلقي 4 هزائم وتعادل في 5 مباريات وحصد 5 نقاط.

طارق مصطفي أول ضحايا الدوري

أما اول ضحايا المدربين الراحلين في الدوري هذا الموسم، جاء طارق مصطفي عن فريق البنك الأهلي، بعدما وجه أشرف نصار رئيس النادي الشكر له وإعلان التعاقد مع أيمن الرمادي خلفا له.

وأعلن نادي البنك الأهلي رحيل طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون، بسبب تدهور نتائج الفريق خلال مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

وقال البنك الأهلي في بيان رسمي: “وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون، عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.. متمنين له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة”.

أرقام طارق مصطفى مع البنك الأهلي

قاد طارق مصطفى البنك الأهلي في 67 مباراة في جميع البطولات.

وحقق البنك الأهلي تحت قيادته 22 فوزا، فيما خسر 23 مباراة بينما تعادل في 22 مباراة.

وخاض طارق مصطفى مع البنك الأهلي 4 مباريات في الموسم الحالي، حصد خلاله 3 نقاط فقط وجاءت كالتالي:

البنك الأهلي (0) - (0) غزل المحلة

البنك الأهلي (0) - (1) حرس الحدود

البنك الأهلي (1) - (1) كهرباء الإسماعيلية

البنك الأهلي (0) - (0) الاتحاد السكندري

وتولي طارق مصطفي قيادة أهلي بنغازي خلال الأيام القليلة الماضية.

الأهلي يعلن رسميا توجيه الشكر لخوسيه ريبيرو وجهازه المعاون

وفي الـ31 من اغسطس، أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، توجيه الشكر لـ خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي وتعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا

وقال الأهلي في بيانه: "إن القرا جاء عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، التي بدأت في الحادية عشرة صباح اليوم، واستمرت عدة ساعات، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كلٌّ من المدير الرياضي، والمدير الفني، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه".

أرقام خوسييه ريبيرو مع الأهلي

وقاد خوسيه ريبيرو الأهلي في 13 مواجهة بين الرسمي والودي، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في ثلاثة.

وخاض ريبيرو مع الأهلي 13 مباراة منها: 7 مباريات رسمية منها 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية و4 مواجهات ببطولة الدوري الممتاز، و6 مباريات ودية مباراة ودية أمام باتشوكا، ووديتين خلال معسكره الإعدادي بمدينة طبرقة التونسية، و3 مباريات ودية داخل مصر.

مباريات الأهلي مع ريبيرو

الأهلي 1ـ1 باتشوكا المكسيكي (فاز باتشوكا بركلات الترجيح ـ ودية)

الأهلي 0ـ0 إنتر ميامي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 0ـ2 بالميراس البرازيلي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4ـ4 بورتو البرتغالي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4-1 الملعب التونسي (ودية)

الأهلي 5-0 البنزرتي التونسي (ودية)

الأهلي 2-0 إنبي (ودية)

الأهلي 1-0 منتخب مصر للشباب (ودية)

الأهلي 2-2 بتروجيت (ودية)

الأهلي 2ـ2 مودرن سبورت (الدوري الممتاز)

الأهلي 4ـ1 فاركو (الدوري الممتاز)

الأهلي 0ـ0 غزل المحلة (الدوري الممتاز)

الأهلي 0-2 بيراميدز (الدوري الممتاز)

رحيل أحمد سامي عن الاتحاد السكندري

كما رحل أحمد سامي عن تدريب الاتحاد السكندري في الـ18 من سبتمبر الجاري، وتعيين تامر مصطفى بدلا منه.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري عن إنهاء التعاقد مع أحمد سامي وجهازه المعاون للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتراضي، وإيقاف مستحقات الفريق وخصم 10% من قيمة عقود جميع اللاعبين بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وأكد نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، إتمام إجراءات إنهاء التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون بالتراضي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام نادي كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

ارقام أحمد سامي مع الاتحاد السكندري

وتولي أحمد سامي قيادة الاتحاد السكندري في يونيو الماضي واستمر حتي 18 سبتمبر 2025.

وقاد الاتحاد السكندري في 7 مباريات بالدوري فاز في مباراة واحدة وتعادل فى مباراتين وتلقى 4 هزائم وحصد 5 نقاط

فيريرا مهدد بالرحيل

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود حالة انقسام بين أعضاء مجلس الإدارة بشأن مصير المدير الفني فيريرا، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاهًا يطالب بضرورة رحيله سريعًا لتصحيح المسار، بينما يرى آخرون منحه فرصة أخيرة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

وهناك هيثم شعبان مدرب طلائع الجيش، وأحمد خطاب مدرب فاركو، اللذين أصبح مصيرهما غامضا، واقتربا من الرحيل حال استمرار سوء النتائج، بعدما احتل الطلائع الترتيب الـ16 برصيد 9 نقاط.

وأيضا الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي، الذي أصبح علي كف عفريت، بعدما تذيل جدول الدوري ب4 نقاط.

