كواليس مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا (صور)

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة كيجالي العاصمة الرواندية، قبل مواجهة فريق الجيش الرواندي في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

تدريب بيراميدز

وأقيم مران بيراميدز على ملعب المباراة واستمر لقرابة ساعة ونصف وشهد حضورا مكثفا من وسائل الإعلام الرواندية من أجل متابعة التدريب الأخير والمؤتمر الصحفي للنادي بطل القارة السمراء.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين في المران وسط حماس كبير من جميع العناصر للمشاركة في المباراة الهامة، حبث اشتمل المران على وحدات بدنية خفيفة وتقسيمة بجانب تدريبات على العرضيات وبعض الجمل لتنفيذها خلال اللقاء.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

يحل فريق نادي بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي بطل رواندا في لقاء يقام في الثالثة عصر غد الأربعاء، على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية، والذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

وأقيم اليوم بمقر الاتحاد الرواندي لكرة القدم، الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في إطار مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز القميص البديل باللون الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الجيش الرواندي قميصه الأساسي الأبيض الكامل، فيما سيظهر حارس المرمى باللون الأصفر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني: أحمد زاهر مدير الفريق ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

بيراميدز في رواندا

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة الرواندية كيجالي مساء الأحد الماضي بعد رحلة استمرت قرابة ٥ ساعات ونصف الساعة، وكان في استقبال البعثة أفراد السفارة المصرية في العاصمة الرواندية.

