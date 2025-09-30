دوري أبطال أفريقيا، مدرب بيراميدز يشكو سوء ملعب كيجالي والحرارة الشديدة

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن تعجبه الشديد من إصرار مسئولي نادي الجيش الرواندي على إقامة مباراة الفريقين في بداية مشوار دوري الأبطال، على ملعب نجيل صناعي سيء الجودة، وفي أجواء شديدة الحرارة، كون اللقاء سينطلق في الثانية ظهرا بتوقيت كيجالي.

تصريحات مدرب بيراميدز

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدا أن رواندا تمتلك ملعبا رائعا سبق ولعب عليه الفريق في العام الماضي وسط أجواء ممتازة.

ويتعجب لماذا الإصرار على إقامة مباراة الغد في ملعب آخر وفي أجواء شديدة الحرارة، مؤكدا أن الأمر لا يجب أن يتعلق بمباراة ونتيجتها ولكن هو أمر غير جيد لكرة القدم الرواندية وكذلك الأفريقية بوجه عام أن تقام مباريات بطولتها الأكبر دوري الأبطال على مثل هذه الملاعب وفي هذه الأجواء السيئة.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

يحل فريق نادي بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي بطل رواندا في لقاء يقام في الثالثة عصر غد الأربعاء، على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية، والذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

وأقيم اليوم بمقر الاتحاد الرواندي لكرة القدم، الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في إطار مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز القميص البديل باللون الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الجيش الرواندي قميصه الأساسي الأبيض الكامل، فيما سيظهر حارس المرمى باللون الأصفر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني: أحمد زاهر مدير الفريق ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

بيراميدز في رواندا

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة الرواندية كيجالي مساء الأحد الماضي بعد رحلة استمرت قرابة ٥ ساعات ونصف الساعة، وكان في استقبال البعثة أفراد السفارة المصرية في العاصمة الرواندية.

