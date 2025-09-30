مدرب بيراميدز: وصلنا إلى رواندا للفوز وهدفنا الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أنه كعادته وصل إلى رواندا من أجل الفوز ولا بديل غيره.

وأضاف يورتشيتش أنه مهما كانت الظروف والأجواء والملعب وجودته فإن بيراميدز هو بطل القارة، وعليه أن يظهر ذلك في كل مباراة يلعبها، والهدف هو الفوز ولا بديل غيره من أجل بداية قوية في رحلة الدفاع عن اللقب القاري.

تصريحات مدرب بيراميدز

وشدد المدير الفني على أن الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي صعب بكل تأكيد في ظل منافسة شرسة بين الأندية الكبيرة في البطولة، ولكن هدف النادي هو الفوز بكل تأكيد وتحقيق اللقب في النسخة الحالية والاحتفاظ بالبطولة في نادي بيراميدز.

وأوضح يورتشيتش أن الفريق الرواندي من خلال المتابعة اختلف بعض الشيء عن الفريق الذي لعب أمامه في النسخة السابقة، وضم مجموعة جديدة من اللاعبين الجيدين، وهو فريق ممتاز وقوي ويحترمه كثيرا والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، وأنه تابع عدة مباريات له مؤخرا في بطولة سيكافا وأصبح يعلم كل شيء، والهدف كما قال سابقا هو بداية قوية في البطولة التي يحمل لقبها.

يورتشيتش في المؤتمر الصحفي، فيتو

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

يحل فريق نادي بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي بطل رواندا في لقاء يقام في الثالثة عصر غد الأربعاء، على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية، والذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

وأقيم اليوم بمقر الاتحاد الرواندي لكرة القدم، الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في إطار مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز القميص البديل باللون الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الجيش الرواندي قميصه الأساسي الأبيض الكامل، فيما سيظهر حارس المرمى باللون الأصفر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني: أحمد زاهر مدير الفريق ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

بيراميدز في رواندا

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة الرواندية كيجالي مساء الأحد الماضي بعد رحلة استمرت قرابة ٥ ساعات ونصف الساعة، وكان في استقبال البعثة أفراد السفارة المصرية في العاصمة الرواندية.

