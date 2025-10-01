بيراميدز يلتقي الجيش الرواندي في بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق نادي بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي بطل رواندا في لقاء يقام في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية، والذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج، وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب بالقاهرة في بداية مشواره في الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة رواندا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق في رحلة رواندا لمواجهة الجيش الرواندي ي بداية مشوار دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

وشهدت القائمة غياب الثنائي رمضان صبحي وشريف إكرامي.

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” حكام مباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا في إطار رحلة حامل اللقب المصري للاحتفاظ ببطولته.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز باه ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى.

