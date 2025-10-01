الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظات

بعد عقر 5 مواطنين بأبو حماد، الطب البيطري بالشرقية ينفذ حملة لاصطياد الكلاب الضالة

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

خيّم الرعب على أهالي قرية العباسة الكبرى بمركز أبوحماد في محافظة الشرقية، عقب تعرض خمسة أشخاص لهجوم شرس من كلبة مسعورة أثناء تواجدهم بالشارع، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة وأثار حالة من الهلع بين سكان القرية.

بيطري الشرقية يحصن 184 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

ذعر في أبوحماد إثر عقر كلب مسعور 5 مواطنين

وكانت غرفة عمليات محافظة الشرقية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالواقعة، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزي، ثم تحويلهم إلى مستشفى حميات الزقازيق لتلقي المصل والجرعات الوقائية اللازمة، قبل السماح لهم بالخروج بعد استقرار حالتهم الصحية. 

أول تحرك لمديرية الطب البيطري 

وفي أول تحرك رسمي، أرسلت مديرية الطب البيطري بالشرقية لجنة متخصصة إلى مكان الحادث، حيث شنت حملة موسعة للسيطرة على الكلاب الضالة بمحيط القرية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الأهالي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. 

أهالي القرية يطالبون بوضع حلول جذرية لهذة المشكلة 

ومن جانبهم، طالب أهالي القرية بسرعة التدخل لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة التي تهدد حياة الأطفال والمواطنين يوميًا، مشددين على ضرورة تكثيف الحملات داخل القرى والمراكز لمواجهة الخطر المتكرر. 

داء الكلب ما زال يقتل، والصحة العالمية تحذر: اللقاح ينقذ الحياة

وتحيي منظمة الصحة العالمية في 28 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي لداء الكلب، لتسليط الضوء على خطورة هذا المرض الفيروسي القابل للوقاية، والذي لا يزال يتسبب في وفاة آلاف الأشخاص سنويًا حول العالم. 

وداء الكلب هو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي، وغالبًا ما يكون مميتًا بمجرد ظهور أعراضه السريرية.  

وتُظهر الإحصائيات أن نحو 40% من ضحاياه هم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، ما يؤكد أهمية التوعية والوقاية، خاصة في الفئات الأكثر عرضة

أعراض مرض داء الكلب 

الأعراض الأولية لمرض داء الكلب تشمل:

الحمى

الألم

شعور بالوخز أو الحرقان في موضع العضة أو الخدش

ومع تطور الإصابة، يهاجم الفيروس الدماغ والحبل الشوكي، مؤديا إلى التهاب قاتل لا يرجى شفاؤه.

الوقاية والاستجابة العاجلة

وتؤكد المنظمة الصحة العالمية أن التدخل السريع هو خط الدفاع الأول ضد الفيروس، وتشمل خطوات الاستجابة:

1. غسل الجرح جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
2. معالجة الجرح طبيًا.
3. الحصول على جرعات كاملة من لقاح داء الكلب.
4. استخدام الغلوبولين المناعي أو الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة عند الحاجة.

