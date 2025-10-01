الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق موتوسيكل دهس شاب وتسبب في مصرعه بالجيزة

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام قائد دراجة نارية بالتسبب في مصرع شخص عقب الاصطدام به في شارع النيل بالجيزة. 

وأمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وعرضه علي الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات له، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والتصريح بدفن جثة المتوفي بعد إعداد تقرير واف عن سبب الوفاة. 

وقوع حادث مروري بشارع النيل

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بشارع النيل في الجيزة. 

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن قائد دراجة نارية صدم  شخص يحمل جنسية دولة عربية، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وضبط قائد الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أمن الجيزة نيابة الجيزة الجيزة الطب الشرعي

