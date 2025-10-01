إجراء تحليل مخدرات لسائق موتوسيكل دهس شاب وتسبب في مصرعه بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام قائد دراجة نارية بالتسبب في مصرع شخص عقب الاصطدام به في شارع النيل بالجيزة.

وأمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وعرضه علي الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات له، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والتصريح بدفن جثة المتوفي بعد إعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

وقوع حادث مروري بشارع النيل

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بشارع النيل في الجيزة.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن قائد دراجة نارية صدم شخص يحمل جنسية دولة عربية، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وضبط قائد الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

