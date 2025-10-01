قفزة في أسعار الذهب بعد الإعلان عن الإغلاق الحكومي بأمريكا

واصل سعر الذهب مكاسبه ليسجّل مستوى قياسيًا جديدًا، ممتدًا في موجة صعود لليوم الرابع على التوالي، بعد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، مما يجعله يعزز الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية ليلامس مستوى 3,875.53 دولارًا للأونصة، متجاوزا ذروة أمس الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون تداعيات الإغلاق الحكومي في واشنطن، وفشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل إلى اتفاق قبل منتصف الليل لتمويل العمليات الفيدرالية، مما أدى إلى أول إغلاق حكومي منذ ما يقرب من سبع سنوات، وهو سيناريو قد يؤخر صدور بيانات حاسمة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

مكاسب هي الأكبر منذ عقود

وقفز الذهب بأكثر من 47% منذ بداية العام، ما يجعله في طريقه لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979، وجاء هذا الصعود مدفوعا بزيادة مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، بالتزامن مع استئناف الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، ووفق بيانات جمعتها بلومبرج، سجلت تدفقات الصناديق في سبتمبر أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

قالت سوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الثلاثاء، إن مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا خلال العام الجاري، بالنظر إلى ضعف سوق العمل، لكنها حذّرت من استمرار الضغوط التضخمية.

من جانبه، أشار فيليب جيفرسون، نائب رئيس الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات مزدوجة تتمثل في تباطؤ سوق العمل وتصاعد الضغوط التضخمية، ما يُعقّد التوقعات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

مكاسب المعادن الأخرى

بحلول الساعة 10:12 صباحًا في سنغافورة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,872.21 دولارا للأونصة، بعد أن أغلق مرتفعا 0.7% في الجلسة السابقة، فيما استقر مؤشر بلومبرج للدولار دون تغير يذكر.

وسجلت أسعار الفضة صعودا بنسبة 1.7% إلى 47.4317 دولارًا للأونصة، بعد أن تراجعت بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة. كما ارتفع كل من البلاتين والبلاديوم.

