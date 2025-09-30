الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
رياضة

مصطفى شوبير يحتفل بمرور 5 سنوات على ظهوره الأول مع الأهلي

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير

حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي الاحتفال بمرور خمس سنوات على ظهوره الرسمي الأول بقميص المارد الأحمر.

ونشر شوبير عبر حسابه على موقع فيسبوك صورة له وكتب عليها:" زي النهارده من 5 سنين لعبت أول ماتش رسمي بقميص الأهلي.. يوم هيفضل محفور في قلبي طول العمر".

ويعد شوبير أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث تدرج في المراحل السنية المختلفة حتى وصل للفريق الأول، قبل أن يثبت نفسه خلال المواسم الأخيرة كأحد الحراس في الكرة المصرية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز. 

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الليلة الماضية بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

مصطفي شوبير شوبير الأهلي النادي الأهلي كهرباء الاسماعيلية الدوري الممتاز

