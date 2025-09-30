الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد وإينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

أعلن فريقا  أتلتيكو مدريد الإسباني ونظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن تشكيل فريقهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهم مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد اينتراخت فرانكفورت 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد أتلتيكو مدريد

موعد مباراة أتلتيكو مدريد واينتراخت فرانكفورت 

ومن المقرر إقامة مباراة أتلتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت الألماني، فى العاشرة مساء الثلاثاء على ملعب "طيران الرياض"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.
ويسعى أتلتيكو مدريد، بقيادة دييجو سيميوني، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز على فرانكفورت وحصد أول 3 نقاط فى مرحلة الدوري، لتعديل ترتيبه في جدول البطولة، حيث يحتل المركز الثالث والعشرين حتى الآن بعد نهاية الجولة الأولى.

وكان أتلتيكو مدريد قد تعرض للخسارة أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في مواجهة مثيرة جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 يدخل أتلتيكو المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه أمام غريمه ريال مدريد 5-2 في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ليصعد إلى المركز الخامس.

وفي المقابل، يخوض آينتراخت فرانكفورت المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يتصدر ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على جالاتا سراي التركي 5-1 في الجولة الافتتاحية، متفوقًا بفارق هدف عن باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة.

 يدير مباراة أتلتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت طاقم تحكيم يقوده الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ويعاونه مواطناه توماز كلانكنيك وأندراز كوفاسيتش، على أن يكون ماتيج يوج الحكم الرابع، فيما سيتولى كل من ألين بورووك والهولندي بول فان بوكيل مسؤولية غرفة تقنية الفيديو "VAR".

أتلتيكو مدريد آينتراخت فرانكفورت فرانكفورت دوري ابطال اوروبا أتلتيكو مدريد ضد اينتراخت فرانكفورت

