تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر عقب مباراة القمة بالدوري

أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق شعر بتقلصات في العضلتين الأماميتين أثناء مباراة الزمالك اليوم.

وأشار جاب الله إلى أن شكوى اللاعب كانت وراء استبداله خوفًا من تفاقم الإصابة.

وأوضح أن طاهر سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة، ووضع البرنامج العلاجي المناسب له.

وإنتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك

تقدم الزمالك بهدف أول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بعد إعادتها بقرار من حكم الفيديو، حيث تصدى لها في المرة الأول عبدالله السعيد وأنقذها الحارس الدولي محمد الشناوي

ونجح البديل حسين الشحات في إحراز هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 71 وبعد 3 دقائق فقط من دخوله ملعب المباراة بعد تبادل للكرة مع محمد شريف.

ثم أحرز محمود تريزيجيه لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم الأحمر 2 / 1.

جاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح البديل حسين الشحات الذي قلب المباراة لصالح الأحمر.

كاد الزمالك يدرك التعادل في الدقيقة 90+3 بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب الزمالك عبدالله السعيد قابلها بتسديدة رأسية عمرو ناصر ولكن ارتطمت بالعارضة ومن ثم إلى ركلة مرمى.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، إرتقى بها إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن خاض 8 مباريات، فاز 4 مباريات وتعادل في ثلاث وخسر مباراة واحدة

أما الزمالك، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بعد أن خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر في تمام الساعة 5 مساء ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

