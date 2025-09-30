الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
موعد مباراة اتحاد جدة وشباب الأهلي الإماراتي بدوري أبطال آسيا

اتحاد جدة،فيتو

يستضيف فريق اتحاد جدة اليوم الثلاثاء، فريق شباب الأهلي الإماراتي، في مباراة قوية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة اتحاد جدة وشباب الأهلي 

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة وشباب الأهلي على ملعب “الإنماء”، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

اتحاد جدة يسعى جاهدًا لاستعادة توازنه، بعد تراجع نتائجه الأخيرة، سواء في الدوري السعودي للمحترفين، أو في المسابقة القارية.

يذكر أن اتحاد جدة خسر مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان بأبوظبي.

 

وكان الاتحاد قد سقط مؤخرًا أمام النصر بنتيجة 2-0، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.


في المقابل، تعادل شباب الأهلي الإماراتي مع ضيفه تراكتور الإيراني 1-1، على ستاد راشد في دبي، في الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

