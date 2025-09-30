الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مياه الفيوم تدرس إدخال تكنولوجيا جديدة للمعالجة

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، سمنارًا مشتركًا مع إحدي الشركات المتخصصة في حلول معالجة مياه الشرب والصرف الصحي بتقنية الأغشية الخزفية المتقدمة، التي تعتزم الشركة إدخالها لإنتاج مياه عالية الجودة،  بحضور رؤساء القطاعات وعدد من المختصين بالشركة.

 أهداف السمنار

بهدف السمنار الي استعراض أحدث الابتكارات التقنية في مجال الأغشية المتطورة، والتي تسهم في رفع كفاءة عمليات المعالجة وتحسين جودة المياه بالمحافظة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة، وتواصل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى البحث عن أفضل الحلول الفنية لتعزيز قدراتها في معالجة المياه والصرف الصحي بفاعلية وموثوقية، انطلاقًا من حرصها على تطبيق أحدث التقنيات العالمية لتطوير المنظومة، وتحافظ الشركة علي التزامها الدائم بتوفير كوب ماء نظيف وآمن مطابق للمواصفات القياسية، إلى جانب توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين من خلال تحسين وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتناول السمنار عرضًا تفصيليًا لحلول الأغشية الخزفية التي تقدمها الشركة المشاركة في السمينار، وهي تمتاز بمتانة عالية، ومقاومة كيميائية، وقدرة فائقة على فصل الملوثات حتى في أصعب ظروف التشغيل، كما ناقش الحضور فرص تطبيق التقنية الجديدة في مشروعات المياه والصرف الصحي بالفيوم، بما يسهم في تعزيز الاستدامة، وتقليل التكاليف التشغيلية، ويفتح آفاقًا جديدة لتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

