أخبار مصر اليوم: تعليم الجيزة تكشف حقيقة انتشار فيروس HFMD.. نقص حاد في أدوية مرضى الفشل الكلوي ومطالب بسرعة توفيرها.. مدبولي: أنجزنا البنية الأساسية والصحة والتعليم أولويتنا القادمة

نقص حاد في أدوية مرضى الفشل الكلوي ومطالب بسرعة توفيرها

في وقت يعيش فيه آلاف المصريين معاناة يومية مع مرض الفشل الكلوي، كشفت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية عن أزمة تهدد حياة مرضى الفشل الكلوي بشكل مباشر، تمثلت في النقص الحاد لأدوية حيوية كـ"إيبركس" (Eprex) و"ابيوتين" (Epoetin)، المعروفة بفعاليتها في علاج فقر الدم المصاحب للفشل الكلوي المزمن، ومع تصاعد الأزمة دون حلول جذرية، تزداد المخاوف من كارثة صحية وشيكة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير وتجميل مدينة شبين الكوم، كما افتتح الممشى السياحي الجديد بالمدينة في إطار زيارته اليوم إلى محافظة المنوفية.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام زيارته الميدانية لمحافظة المنوفية اليوم؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

تعرض قطاع البترول لسلسلة من الكوارث خلال العام الماضي والحالي هذه الكوارث تسببت في وفاة العديد من العاملين بقطاع البترول، وتشمل انفجارات لخطوط البترول والغاز، وحوادث تسرب المواد النفطية، بالإضافة إلى التسبب في العديد من المخاطر البيئية، وغالبا ما ترتبط هذه الحوادث بعوامل مثل الإهمال في إجراءات السلامة والصحة المهنية وتقصير الرقابة من وزارة البترول والاعتماد على شركات وأشخاص غير مؤهلين لا يلتزمون بمعايير السلامة مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات .

رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال متابعاتها الميدانية والإعلامية، توجيه بعض الأفراد المواطنين إلى الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة، وهو ما يُعد سلوكًا يخالف بشكل صريح تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأحكام القانون المصري.

تداول عدد من المواقع الإخبارية تقارير صحفية تفيد العثور على عبارات تهديد مكتوب علي منديل بكابينة قيادة طائرة مصر للطيران.

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بيانا لتوضيح ما تم تداوله بشأن ظهور بعض الأعراض الجلدية على عدد من الطلاب، وحقيقة انتشار فيروس HFMD.

