رياضة

الهوكي، تعرف على مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية بالإسماعيلية

الاتحاد المصري للهوكي،
الاتحاد المصري للهوكي، فيتو

الهوكي، يستعد منتخب مصر للهوكي رجال، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها خلال الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر الجاري، بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 5 مباريات في الدور الأول، وموعدها كالتالي:

مصر × كينيا - 11 أكتوبر | 8:30 مساء

مصر × نيجيريا - 12 أكتوبر | 7 مساء

مصر × جنوب أفريقيا - 14 أكتوبر | 3 عصرا

مصر × زامبيا - 15 أكتوبر | 5 مساء

مصر × غانا - 17 أكتوبر | 5 مساء.

 

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للهوكي رجال بمشاركة 6 منتخبات، ويشهد الدور الأول دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني مباشرة للمباراة النهائية، فيما يلعب الثالث مع الرابع على الميدالية البرونزية.

 

قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية

وضمت قائمة المنتخبات المشاركة بالبطولة كل من:

مصر - غانا - كينيا - نيجيريا - جنوب إفريقيا - زامبيا

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة نظرا لكونها مؤهلة بمقعد واحد مباشر للمشاركة في بطولة كأس العالم أغسطس 2026 بهولندا.

