بطل أولمبي، تعرف على منافس عمر عصر في دور الـ32 لبطولة سماش

تنس الطاولة، يخوض عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، أمام بطل السويد ترولز موريجارد، في دور الـ32 من بطولة سماش الصين العالمية، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ويبلغ بطل السويد 23 عاما فقط، ومصنف رقم 5 على العالم، ويمتلك مسيرة كبيرة من النجاحات والإنجازات دوليا وقاريا.

وحصل اللاعب السويدي على فضية منافسات فردي الرجال في أولمبياد باريس 2024، وذهبية بطولة سماش أوروبا المقامة مؤخرا في السويد، بمشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة.

وسبق وأن تفوق اللاعب السويدي على عمر عصر في الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024 بنتيجة (4-1).

ووصل عمر عصر لدور الـ32، بعد الفوز على بطل بولندا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور التمهيدي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-6) - (14-12) - (8-11) - (11-7).



