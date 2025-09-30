الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بطل أولمبي، تعرف على منافس عمر عصر في دور الـ32 لبطولة سماش

عمر عصر
عمر عصر

تنس الطاولة، يخوض عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، أمام بطل السويد ترولز موريجارد، في دور الـ32 من بطولة سماش الصين العالمية، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ويبلغ بطل السويد 23 عاما فقط، ومصنف رقم 5 على العالم، ويمتلك مسيرة كبيرة من النجاحات والإنجازات دوليا وقاريا.

وحصل اللاعب السويدي على فضية منافسات فردي الرجال في أولمبياد باريس 2024، وذهبية بطولة سماش أوروبا المقامة مؤخرا في السويد، بمشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة.

وسبق وأن تفوق اللاعب السويدي على عمر عصر في الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024 بنتيجة (4-1).

ووصل عمر عصر لدور الـ32، بعد الفوز على بطل بولندا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور التمهيدي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-6) - (14-12) - (8-11) - (11-7).
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر عصر تنس الطاولة المنتخب الوطني لتنس الطاولة ترولز موريجارد بطولة سماش الصين

مواد متعلقة

تنس الطاولة، هنا جودة تودع بطولة سماش الصين العالمية

تنس الطاولة، هنا جودة تواجه بطلة الصين في دور الـ32 لبطولة سماش

تنس الطاولة، عمر عصر يتأهل لدور الـ32 من بطولة سماش الصين

تكييف الصالة، لاعبو تنس الطاولة يكشفون مفاجأة عن وفاة زميلهم بشكل مفاجئ (فيديو)

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

تصفية أخطر عصابة أثارت الرعب في البحيرة، والأهالي: انتهت أسطورة شريف البحيري للأبد (فيديو)

السيسي يتسلم رسالة من رئيس كوريا الجنوبية

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بالمحال التجارية

ردا على خطة ترامب، حماس تتمسك بالمقاومة ورئيس خان يونس يقترح تسليم غزة لمصر والسعودية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها حكم وجوبها عن الراتب الشهري، 4 مسائل هامة لا تفوتك عن زكاة المال (فيديو)

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

11 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة البركة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads