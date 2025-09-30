كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في نصف نهائي مونديال كرة اليد

كرة اليد، تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، المقامة حاليا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتستمر حتى يوم 2 أكتوبر المقبل.

مواجهات قبل نهائي المونديال

وتقام اليوم المواجهات التالية:

فيزبريم المجري × ماجديبورج الألماني - 5:15 مساءً

الأهلي المصري × برشلونة الإسباني - 8 مساءً

وتأهل للدور قبل النهائي فرق، ماجديبورج الألماني وبرشلونة الإسباني وفيزبريم المجري والأهلي المصري.

تفوق أوروبي

وجاءت الفرق الأوروبية على رأس المجموعات الثلاثة، حيث تصدر ماجديبورج المجموعة الأولى، وجاء برشلونة في صدارة المجموعة الثانية، أما المجموعة الثالثة فتصدرها فيزبريم المجري.

الأهلي يزاحم الكبار

وتأهل الأهلي إلى قبل نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية، كأفضل مركز ثاني في ترتيب المجموعات الثلاثة، بعد أن فاز في مواجهته الأولى أمام سيدني الأسترالي وخسر في المباراة الثانية أمام فيزبريم المجري.

وجاءت نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات كالتالي:

ماجديبورج (36) - (26) الشارقة

برشلونة (47) - (25) الزمالك

فيزبريم (31) - (22) الأهلي

وكان الأهلي قد حقق فوزا عريضا في الجولة الأولى على فريق سيدني الأسترالي بنتيجة (41-14).

وشارك في البطولة 9 أندية مقسمين على 3 مجموعات وهم الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

وتُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.

