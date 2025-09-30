كرة اليد، الزمالك يهزم الشارقة ويحل خامسا في مونديال الأندية

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة محمد عبد السلام ريشة المدير الفني الفوز على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (29-26)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على تحديد صاحب المركز الخامس ببطولة العالم للأندية المقامة حاليا بالقاهرة.

الزمالك يحتل المركز الخامس

وأقيمت مباراة الزمالك والشارقة الإماراتي على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت تألق لاعبي الأبيض، وأبرزهم زياد حشاد صانع اللعب، والذي حصل على لقب رجل المباراة.

وبهذه النتيجة ينهي الزمالك مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية ، محتلا المركز الخامس في الترتيب العام من أصل 9 فرق شاركت في المونديال.

وكان الزمالك تلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة (25-47)، قضت على آماله في التأهل للدور قبل النهائي.



