الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

خلال جولته بالمنوفية اليوم:

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية

في إطار جولته اليوم بمحافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى الحرص على التوسع في «أسواق اليوم الواحد» بمختلف قرى ومراكز المحافظة بهدف ضمان وصول السلع للمواطنين في أماكنهم، ودعم جهود الحكومة لزيادة المعروض من المنتجات والسلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مخفضة، مُؤكدًا الاستمرار في التنسيق التام مع الغرفة التجارية بالمحافظة لتحقيق استقرار الأسعار والرقابة على الأسواق.

وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح من أسامة مصطفي عز الدين، مدير مديرية التموين بالمحافظة، أوضح خلاله أن السوق مُقامة على مساحة 300 متر مربع تقريبًا، في شارع الثورة أمام المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية ببندر أشمون، مُشيرًا إلى أن الهدف من إقامة هذه السوق والأسواق المشابهة هو توفير السلع الغذائية الأساسية من زيت وأرز وسكر وسلع أخري بأسعار مخفضة للمواطنين، وتوزيعها بشكل جيد للحد من غلاء الأسعار، لافتًا إلى أنه يوجد على مستوي المحافظة إجمالي ١٦ سوقا مماثلة.

 

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، المنافذ داخل السوق لفحص المنتجات والاطلاع على الأسعار بها، والتي ضمت تشكيلة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية شملت الأرز، والمكرونة، والزيت، والعدس، والفول، والسمن، والدقيق، والألبان، والخضراوات، والمنظفات، والمعلبات وغيرها من المنتجات.

وفي غضون ذلك، أوضح مدير مديرية التموين بمحافظة المنوفية، أن العارضين والمشاركين في السوق هم ممثلو القطاع الخاص من كبار التجار والموردين، وكذا الشركة العامة لتجارة الجملة، ويعملون على إمداد سوق اليوم الواحد بالسلع الغذائية المخفضة التي تتراوح نسبة التخفيض فيها من 15% الي 30%، بما يسهم في تحقيق التوازن في الأسعار، وضمان وصول السلع بجودة عالية إلى المستهلكين مباشرة دون وسيط.
 

أسواق اليوم الواحد الدكتور مصطفى مدبولي سوق اليوم الواحد اشمون إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

