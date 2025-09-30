ترامب: عدم حصولي على جائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدم منحه جائزة نوبل للسلام، يمثل إهانة كبيرة للولايات المتحدة، مؤكدًا أن إنجازاته تؤهله للفوز بها.

ترامب وتصريحاته عن إنهاء الحروب

وأشار ترامب إلى أنه تمكن من إنهاء 8 حروب في غضون 8 أشهر، وهو ما وصفه بـ"إنجاز غير مسبوق" في تاريخ السياسة الدولية.

خطابات ترامب وصورة صانع السلام

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ولايته الأولى إلى إبراز نفسه كـ"صانع سلام"، إذ سبق أن روج لإنجازاته في إبرام اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية (اتفاقات أبراهام)، بالإضافة إلى بدء مفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وخلال خطابات متكررة، شبّه ترامب نفسه برؤساء أمريكيين حصلوا على جائزة نوبل، معتبرًا أن إسهاماته في إنهاء النزاعات مؤهلة لنيل الجائزة، لكنه لم يُرشح رسميًا للفوز بها حتى الآن.

تصريحاته الأخيرة تأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تحديات خارجية متصاعدة، سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، وهو ما يفسر إصراره على ربط ملف نوبل بإنجازاته العسكرية والدبلوماسية معًا.

