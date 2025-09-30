الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: عدم حصولي على جائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدم منحه جائزة نوبل للسلام، يمثل إهانة كبيرة للولايات المتحدة، مؤكدًا أن إنجازاته تؤهله للفوز بها.

ترامب وتصريحاته عن إنهاء الحروب

وأشار ترامب إلى أنه تمكن من إنهاء 8 حروب في غضون 8 أشهر، وهو ما وصفه بـ"إنجاز غير مسبوق" في تاريخ السياسة الدولية.

خطابات ترامب وصورة صانع السلام 

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ولايته الأولى إلى إبراز نفسه كـ"صانع سلام"، إذ سبق أن روج لإنجازاته في إبرام اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية (اتفاقات أبراهام)، بالإضافة إلى بدء مفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وخلال خطابات متكررة، شبّه ترامب نفسه برؤساء أمريكيين حصلوا على جائزة نوبل، معتبرًا أن إسهاماته في إنهاء النزاعات مؤهلة لنيل الجائزة، لكنه لم يُرشح رسميًا للفوز بها حتى الآن.

تصريحاته الأخيرة تأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تحديات خارجية متصاعدة، سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، وهو ما يفسر إصراره على ربط ملف نوبل بإنجازاته العسكرية والدبلوماسية معًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى الولايات المتحدة جائزة نوبل اتفاقات ابراهام

مواد متعلقة

ترامب يلوح باستخدام القوة النووية ضد روسيا ويعلن إنفاق تريليون دولار على الجيش

أكسيوس: نتنياهو أدخل تعديلات على خطة ترامب

لجان المقاومة بفلسطين: خطة ترامب تبني كامل لمطالب الكيان الصهيوني

ترامب: جيشنا الأقوى بالعالم، ونتفوق على روسيا والصين في الأسلحة الفضائية

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

لحل أزمة المستحقات ومناقشة سبب تراجع النتائج، إلغاء جلسة إدارة الزمالك اليوم

وليد صلاح الدين يكشف لـ فيتو حقيقة تغريم تريزيجيه بعد القمة 131

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الخطيب وياسين منصور يجتمعان في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads