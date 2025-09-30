ترامب: جيشنا الأقوى بالعالم، ونتفوق على روسيا والصين في الأسلحة الفضائية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه خلال ولايته الأولى عمل على إعادة بناء الجيش الأمريكي حتى أصبح "الأقوى في العالم"، مؤكدًا أن هذا الملف يظل من أولوياته القصوى في المرحلة الراهنة.

تفوق فضائي على موسكو وبكين

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تتفوق على روسيا والصين في مجال الأسلحة الفضائية بنسبة تتجاوز 180%، مشددًا على أن هذا التفوق يمنح بلاده ميزة استراتيجية حاسمة.

سلاح التجارة يوقف حربًا إقليمية

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة استخدمت سلاح التجارة لوقف الحرب بين الهند وباكستان، في إشارة إلى دور واشنطن في احتواء الأزمات عبر أدوات اقتصادية إلى جانب قوتها العسكرية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام.

وأضاف ترامب: أمام حماس 3 أو 4 أيام للرد وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله.

وتسلمت حركة حماس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقوم بدراستها للرد عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.