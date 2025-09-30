الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
ترامب: جيشنا الأقوى بالعالم، ونتفوق على روسيا والصين في الأسلحة الفضائية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه خلال ولايته الأولى عمل على إعادة بناء الجيش الأمريكي حتى أصبح "الأقوى في العالم"، مؤكدًا أن هذا الملف يظل من أولوياته القصوى في المرحلة الراهنة.

 

تفوق فضائي على موسكو وبكين

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تتفوق على روسيا والصين في مجال الأسلحة الفضائية بنسبة تتجاوز 180%، مشددًا على أن هذا التفوق يمنح بلاده ميزة استراتيجية حاسمة.

سلاح التجارة يوقف حربًا إقليمية

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة استخدمت سلاح التجارة لوقف الحرب بين الهند وباكستان، في إشارة إلى دور واشنطن في احتواء الأزمات عبر أدوات اقتصادية إلى جانب قوتها العسكرية.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام.

وأضاف ترامب: أمام حماس 3 أو 4 أيام للرد وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله.

وتسلمت حركة حماس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقوم بدراستها للرد عليها.

