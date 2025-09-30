قال الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية: إن خطة ترامب هي تبني كامل لمطالب الكيان الصهيوني ومشروعه الاستيطاني.



لجان المقاومة بفلسطين: خطة ترامب تبني كامل لمطالب الكيان الصهيوني

وأضاف أيمن الششنية، أن خطة ترامب تحقيق لحلم نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية، والخطة محاولة لهندسة قطاع غزة وفق مفهوم استعماري.



وتابع: الخطة تهدف لإنقاذ الكيان الصهيوني من عزلته وتوسيع التحالفات الإقليمية العربية والصهيونية والهدف الأساسي لخطة ترامب المرفوضة هو إنهاء المقاومة المسلحة.



واستطرد: الخطة تهدف لتكريس الانقسام بفصل غزة عن الضفة ومالم يحققه الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية بالحرب والإبادة يحاول ترامب الآن تحقيقه عبر الحلول السياسية الصهيونية.



وأكد الششنية، أن المباركات الدولية لهذه الخطة هي مساهمة مباشرة في كسر العزلة عن الكيان الصهيوني ووضع السكين على رقبة الضحية.

