الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لجان المقاومة بفلسطين: خطة ترامب تبني كامل لمطالب الكيان الصهيوني

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قال الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية: إن خطة ترامب هي تبني كامل لمطالب الكيان الصهيوني ومشروعه الاستيطاني.


لجان المقاومة بفلسطين: خطة ترامب تبني كامل لمطالب الكيان الصهيوني

وأضاف أيمن الششنية، أن خطة ترامب تحقيق لحلم نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية، والخطة محاولة لهندسة قطاع غزة وفق مفهوم استعماري.
 

وتابع: الخطة تهدف لإنقاذ الكيان الصهيوني من عزلته وتوسيع التحالفات الإقليمية العربية والصهيونية والهدف الأساسي لخطة ترامب المرفوضة هو إنهاء المقاومة المسلحة.
 

واستطرد: الخطة تهدف لتكريس الانقسام بفصل غزة عن الضفة ومالم يحققه الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية بالحرب والإبادة يحاول ترامب الآن تحقيقه عبر الحلول السياسية الصهيونية.
 

وأكد الششنية، أن المباركات الدولية لهذه الخطة هي مساهمة مباشرة في كسر العزلة عن الكيان الصهيوني ووضع السكين على رقبة الضحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقاومة بفلسطين خطة ترامب نتنياهو

مواد متعلقة

ترامب: سنواجه بوتين بقوة، واقتراب تسوية تاريخية في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

لحل أزمة المستحقات ومناقشة سبب تراجع النتائج، إلغاء جلسة إدارة الزمالك اليوم

وليد صلاح الدين يكشف لـ فيتو حقيقة تغريم تريزيجيه بعد القمة 131

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الخطيب وياسين منصور يجتمعان في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads