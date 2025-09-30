الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يلوح باستخدام القوة النووية ضد روسيا ويعلن إنفاق تريليون دولار على الجيش

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لا يريد استخدام القوة النووية أبدًا"، لكنه شدد في الوقت نفسه على شعوره بوجود تهديدات جدية من قبل روسيا تستوجب استعدادًا عسكريًا متقدمًا.

إنهاء الحروب والمطالبة بنوبل للسلام

قال ترامب إنه تمكن من "إنهاء 8 حروب في 8 أشهر" خلال فترته السابقة، معتبرًا أن ذلك يجعله جديرًا بالحصول على جائزة نوبل للسلام.

إنفاق ضخم على الجيش الأمريكي 

أعلن الرئيس الأمريكي التزام بلاده بـ إنفاق تريليون دولار على الجيش خلال عام 2026، مؤكدًا أن خطط التطوير تشمل الاستعداد لإنتاج مقاتلة جديدة من الجيل السادس لتعزيز القدرات الجوية.

أزمة في الذخائر الدفاعية الأمريكية

ولفت ترامب إلى أن الجيش الأمريكي يواجه حاليًا "نقصًا في الذخائر الدفاعية"، مشيرًا إلى أن إدارته ستعمل بشكل عاجل على معالجة هذه المشكلة لضمان الجاهزية القتالية.

