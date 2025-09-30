الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
أكسيوس: نتنياهو أدخل تعديلات على خطة ترامب

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي: أن الصفقة المعروضة حاليا على حركة حماس تختلف بشكل كبير عن تلك التي توافقت عليها أمريكا ودول عربية وإسلامية.


نتنياهو يدخل تعديلات على صفقة ترامب 

واضاف موقع أكسيوس، أن نتنياهو أدخل تعديلات على بنود الصفقة التي تم التوافق عليها.

وأكد أكسيوس أن نتنياهو وديرمر أدخلا التعديلات خلال لقائهما مع ويتكوف وكوشنر.

وأوضح أكسيوس أن  نتنياهو تمكن خلال اللقاء من تعديل عدد من البنود الأساسية في نص الخطة، ولا سيما ما يتعلق بشروط وجدول الانسحاب الإسرائيلي من غزة.
 

وأعرب مسؤولون من السعودية ومصر والأردن وتركيا  عن غضبهم من هذه التغييرات.

نتنياهو صفقة ترامب حماس

عضو بحركة فتح: خطة ترامب بشأن غزة تمثل وثيقة استسلام

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

