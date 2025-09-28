الأحد 28 سبتمبر 2025
فتح شارع 26 يوليو بعد الانتهاء من أعمال الشدة المعدنية بمحطة وادي النيل

فتح شارع 26 يوليو،
فتح شارع 26 يوليو، فيتو

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان أمام حركة السيارات، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لـ 12 برجًا معدنيًّا لمسافة 120 مترًا ضمن أعمال محطة وادي النيل.


كانت إدارة مرور الجيزة أعلنت غلق شارع 26 يوليو كليًّا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام  لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر).
 

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر)، سيتم تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لعدد 12 برجًا معدنيًّا لمسافة 120 مترًا ضمن أعمال محطة وادي النيل، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26/9/2025 وحتى الأحد 28/9/2025، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

 

تحويلات مرورية شارع 26 يوليو
 

وبينت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

المسار البديل الأول: المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا اتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد منطقة الأعمال.
 

المسار البديل الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا اتجاه شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد منطقة الأعمال.

 

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

 

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث أي تكدسات طوال فترة الأعمال.

