الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في بولاق الدكرور

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بولاق الدكرور

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

