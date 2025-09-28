حريق يلتهم شقة سكنية في المعادي (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة سكنية بالمعادي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في شارع 68 من شارع أحمد زكي بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بغرفة نوم واحتراق محتوياتها بالكامل على مساحة 4 متر × 4 متر داخل شقة بالطابق الثالث، بعقار مكون من أرضي و5 طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

