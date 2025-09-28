لهو الأطفال السبب، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالمرج

شهدت منطقة المرج بالقاهرة مشاجرة دامية بين عدد من الأهالي بسبب خلافات نشبت نتيجة لهو الأطفال، أسفرت عن مصرع شخص بطلق ناري وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة.

مشاجرة بالأسلحة فى المرج

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا باندلاع المشاجرة وسقوط قتيل ومصابين بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين مقتل أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته بطلق ناري وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.