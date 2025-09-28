الأحد 28 سبتمبر 2025
حوادث

لهو الأطفال السبب، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالمرج

مشاجرة, فيتو
مشاجرة, فيتو

شهدت منطقة المرج بالقاهرة مشاجرة دامية بين عدد من الأهالي بسبب خلافات نشبت نتيجة لهو الأطفال، أسفرت عن مصرع شخص بطلق ناري وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة.

 

مشاجرة بالأسلحة فى المرج 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا باندلاع المشاجرة وسقوط قتيل ومصابين بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين مقتل أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته بطلق ناري وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مشاجرة بالاسلحة المرج قسم شرطة المرج مشاجرة المرج مشاجرة بالمرج منطقة المرج

