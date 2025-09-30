بيراميدز يختتم تدريباته اليوم على ملعب كيجالي بيلي في العاصمة الرواندية

يختتم اليوم الثلاثاء فريق نادي بيراميدز تدريباته استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي المقرر لها غدا الأربعاء في العاصمة الرواندية كيجالي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز مرانه الختامي اليوم على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية والذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج، وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي.

وخاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الرواندية كيجالي أمس الاثنين.

وجرى المران على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم بالعاصمة الرواندية، والذي يستضيف المباراة، واستمر لمدة ساعة ونصف، حيث أدت المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة الطلائع تدريبات خفيفة، بينما أدت المجموعة الأخرى مرانا قويا شهد حماسا كبيرا من اللاعبين والتأكيد على جاهزيتهم للمواجهة.

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” حكام مباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا في إطار رحلة حامل اللقب المصري للاحتفاظ ببطولته.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز باه ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى.

قائمة بيراميدز في رحلة رواندا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق في رحلة رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

وشهدت القائمة غياب الثنائي رمضان صبحي وشريف إكرامي.

