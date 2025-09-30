آرسنال يعلن التمديد لـ ساليبا حتى 2030

أعلن نادي آرسنال، اليوم الثلاثاء، توقيع مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا على عقد جديد طويل الأمد ليؤكد استمراره مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

ويليام ساليبا يمدد عقده مع آرسنال

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العقد الجديد يبقي المدافع البالغ من العمر 24 عامًا في ملعب الإمارات حتى 2030.

وقال المدير الرياضي لآرسنال أندريا بيرتا، تعليقًا على التجديد: "نحن سعداء للغاية بأن وليام قرر ربط مستقبله بالنادي ليكون جزءًا من مشروعنا الحالي.

خلال المواسم الثلاثة الماضية، أصبح وليام مدافعًا استثنائيًا يتمتع بهدوء وذكاء وحضور بدني يجعله أحد أفضل لاعبي العالم. نثق أنه سيواصل التطور مع آرسنال ليصل إلى مستويات جديدة".

وأضاف: "ثباته، نضجه، وقدرته على التأثير في المباريات يمثلون قيمة كبيرة بالنسبة لنا، ونتطلع إلى المزيد من العروض الرائعة منه في قلب دفاع الفريق".

أما المدرب ميكيل أرتيتا فقال: "وليام محبوب من جميع اللاعبين والجهاز الفني، وهذا يعكس الكثير عن شخصيته والتزامه وموقفه الرائع يوميًا. منذ انضمامه، تطور بشكل هائل، تحمل المسؤولية، وصنع رابطًا قويًا مع جماهيرنا وكل من في النادي.

"نحن نعلم أن الأفضل لم يأتِ بعد، وسنواصل العمل معًا من أجل التطور وتحقيق طموحنا الواضح بالفوز بالبطولات الكبرى".

وأشار النادي إلى أن عقد ساليبا الجديد يخضع حاليًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية المعتادة.

أرقام ساليبا مع آرسنال

وانضم ساليبا إلى آرسنال في يوليو 2019، وخاض منذ ذلك الحين 140 مباراة في جميع المسابقات، ليصبح أحد الركائز الأساسية في خط دفاع "المدفعجية".

بدأ ساليبا مسيرته الاحترافية مع سانت إيتيان، حيث تدرج في أكاديميته حتى شارك مع الفريق الأول في موسم 2018-2019، وخاض خلاله 23 مباراة في مختلف البطولات.

وبعد انتقاله رسميًا لآرسنال في صيف 2019 عاد إلى سانت إيتيان معارًا لموسم 2019-2020، وساهم في وصول الفريق إلى نهائي كأس فرنسا عام 2020.

وعند عودته إلى لندن، حصل ساليبا على ميدالية الفوز بدرع المجتمع الإنجليزي مع آرسنال عقب التغلب على ليفربول في أغسطس 2020.

ثم عاد إلى الدوري الفرنسي عبر إعارة قصيرة مع نيس في يناير 2021، قبل أن ينضم في الموسم التالي إلى مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة عام، حيث قدّم مستويات لافتة جعلته أحد أبرز عناصر خط الدفاع.

تألقه قاده لحصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، كما اختير ضمن التشكيلة المثالية لموسم 2021-2022.

جاءت المشاركة الرسمية الأولى لساليبا بقميص آرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس في أغسطس 2022، حين فاز الفريق 2-0 على ملعب "سيلهرست بارك".

وبعد أسبوعين فقط، أحرز هدفه الأول مع الفريق بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى أمام بورنموث، في مباراة انتهت بفوز آرسنال 3-0.

ومنذ ذلك الحين، أصبح ساليبا قلب الدفاع الرئيسي لآرسنال، حيث امتلك الفريق أقوى خطوط الدفاع في آخر موسمين بالدوري الإنجليزي، ما أهله للتواجد في التشكيلة المثالية لرابطة اللاعبين المحترفين لثلاثة مواسم متتالية.

كما نال تقديرًا عالميًا بدخوله قائمة التشكيلة المثالية للفيفا لعام 2024.

