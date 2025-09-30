محافظ الدقهلية يزور المركز التكنولوجي والمنشآت الطبية بالسنبلاوين (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، زيارة مفاجئة إلى عيادة التأمين الصحي بالسنبلاوين، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

حيث أكد خلال الجولة، أنه لن يتوانى عن تقديم وتوفير كل أوجه الدعم اللازم لعيادات التأمين الصحي على مستوى المحافظة والتأكد من توفير الرعاية اللازمة للمترددين عليها.

توفير كل أوجه الدعم اللازم لعيادات التأمين الصحي على مستوى المحافظة

وشدد محافظ الدقهلية، بضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين، بمواعيد الحضور والانصراف وسرعة إنجاز احتياجات المواطنين بالعيادة، مطالبا بحُسن استقبال المرضى والمترددين وسرعة تلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية وتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، والتأكد من عدم وجود أي نواقص في العلاج.

الدولة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل استمرار تطوير المنظومة الصحية

والتقى اللواء "مرزوق" بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مشددًا على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق، مبينا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل استمرار تطوير المنظومة الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفقد اللواء "مرزوق" عدد من العيادات والصيدلية، مؤكدا على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال المرور الميداني على جميع عيادات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة، والعمل الفوري على إزالة أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، واستكمال أية نواقص من الأدوية على الفور.

جولة لمحافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجي

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على وجود مواطن واحد بكل شباك والالتزام بالدور ومنع التكدس داخل المركز التكنولوجي بمدينة السنبلاوين.

جولة ميدانية مفاجئة إلى المركز التكنولوجي بمدينة السنبلاوين

أجرى محافظ الدقهلية، جولة ميدانية مفاجئة إلى المركز التكنولوجي بمدينة السنبلاوين، وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل، التي يتعامل معها المركز فيما يخص مطالب واحتياجات المواطنين، بحضور الأستاذ أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

بأولوية الحضور الحفاظ على تنظيم عملية الدخول لأداء الخدمة

وتابع المحافظ انتظام العمل داخل المركز، واستمع لعدد من المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتيسير الإجراءات الإدارية دون إخلال بالقانون، مشددا على ضرورة الحفاظ على تنظيم عملية الدخول لأداء الخدمة وفق أولوية الحضور، ومنع التكدسات داخل المركز، ووجود مواطن واحد على كل شباك.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن تقديم خدمة لائقة ومتكاملة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية اليومية تُعد ركيزة أساسية لتحسين الأداء وضمان تقديم الخدمة في إطار من الشفافية والسرعة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات واللجان الفنية المختصة بالمراكز التكنولوجية، من أجل الانتهاء من ملفات التصالح بشكل منضبط، وتقديم ردود واضحة للمواطنين بشأن طلباتهم وشكواهم.

كما تفقد محافظ الدقهلية الأعمال الجارية في مجلس مدينة السنبلاوين الجديد، ووجه بسرعة الانتهاء وتجهيزه على أعلى مستوى باكفأ الأجهزة لسرعة إنجاز الملفات.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قبل قيادات المركز التكنولوجي، وتقديم تقارير منتظمة عن مستوى الأداء وموقف الملفات المختلفة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة لأهالي مركز ومدينة السنبلاوين.

