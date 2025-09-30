محافظ الدقهلية: تطوير المنظومة الصحية يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة علاجية متكاملة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مركز اللجان الطبية التخصصية الجديد، في أول زيارة له بعد بدء تشغيل عيادة الأطفال الجديدة فيه، وكذلك نقل لجنة القلب (كبار) من عيادة ابن لقمان إلى المركز بجوار الجامع الكبير بمنطقة سندوب بالمنصورة.

محافظ الدقهلية يتفقد مركز اللجان الطبية التخصصية الجديد بسندوب

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة، مشددًا على أن صحة المواطن أولوية قصوى تأتي في صدارة اهتمامات القيادة السياسية، مضيفًا أن ما يتم تنفيذه من توسعات وتطوير في المنظومة الصحية بالدقهلية، يعكس إلتزام الدولة بتوفير بيئة علاجية وصحية آمنة ومتكاملة، وليكون إضافة مهمة تدعم المنظومة الصحية وتخدم أهالي الدقهلية بصورة أفضل.

تقديم خدمات طبية أكثر تطورًا وتغطية شاملة للمستفيدين

من جانبه، أوضح الدكتور محمد رياض، مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، أن هذه الخطوة تأتي نتيجة جهود حثيثة قام بها اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استجابة لاحتياجات المواطنين وتيسيرًا عليهم، بما يضمن تقديم خدمات طبية أكثر تطورًا وتغطية شاملة للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي، مؤكدًا أن مركز اللجان الطبية التخصصية الجديد مجهز وفق أحدث المعايير لتقديم خدمة طبية متميزة.

