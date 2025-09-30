الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة شمال سيناء: إحالة المتغيبين عن العمل بمركز الرعاية الأولية في أبي صقل للتحقيق

وكيل صحة شمال سيناء،
وكيل صحة شمال سيناء، فيتو

أحال الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، المتغيبين عن العمل بمركز الرعاية الأولية في أبي صقل إلى التحقيق العاجل، وذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها اليوم.

صحة شمال سيناء: احالة المتغيبين عن العمل بمركز الرعاية الأولية في أبي صقل

وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة انتظام سير العمل واطلع على دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من التزام الطاقم الطبي، كما تفقد غرف الاستقبال والكشف والصيدلية والأسنان والمشورة والتطعيمات للاطمئنان على توافر الأدوية والطعوم والمستلزمات الطبية.

 

محافظ شمال سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بالعريش

محافظ شمال سيناء: دعم المواطنين المتضررين من أعمال الإزالات الجارية بمحيط ميناء العريش

وأكد الدكتور عمرو على ضرورة استكمال ملفات طب الأسرة والالتزام بمعايير الجودة، موجهًا بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالإنارة داخل المركز. 

كما استمع إلى شكاوى وملاحظات المواطنين المترددين على المركز، مشددًا على تلبية احتياجاتهم وتقديم خدمات طبية مرضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بشمال سيناء صحة شمال سيناء شمال سيناء محافظ شمال سيناء وكيل وزارة الصحة ميناء العريش

الأكثر قراءة

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الخطيب وياسين منصور يجتمعان في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

سقط من الطابق الـ 22، وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads