صحة شمال سيناء: إحالة المتغيبين عن العمل بمركز الرعاية الأولية في أبي صقل للتحقيق

أحال الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، المتغيبين عن العمل بمركز الرعاية الأولية في أبي صقل إلى التحقيق العاجل، وذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها اليوم.

صحة شمال سيناء: احالة المتغيبين عن العمل بمركز الرعاية الأولية في أبي صقل

وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة انتظام سير العمل واطلع على دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من التزام الطاقم الطبي، كما تفقد غرف الاستقبال والكشف والصيدلية والأسنان والمشورة والتطعيمات للاطمئنان على توافر الأدوية والطعوم والمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور عمرو على ضرورة استكمال ملفات طب الأسرة والالتزام بمعايير الجودة، موجهًا بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالإنارة داخل المركز.

كما استمع إلى شكاوى وملاحظات المواطنين المترددين على المركز، مشددًا على تلبية احتياجاتهم وتقديم خدمات طبية مرضية.

