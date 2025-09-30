الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السودانين من على
السودانين من على محطة رمسيس

في إطار الدور الإنساني والدعم المستمر الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم.

تسيير الرحلة الحادية والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء في السودان

حيث قامت الهيئة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، بتسيير الرحلة الحادية والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام.

وبلغ إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم عبر هذه الرحلات ما يزيد عن 20 ألف راكب، في تأكيد عملي على التزام مصر بمساندة الأشقاء في مختلف الظروف.  

ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً.

 

على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأشقاء السودانيين المقيمين فى مصر الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الفريق مهندس كامل الوزي الفريق مهندس كامل الوزير

مواد متعلقة

قانون النقل النهري يفتح الباب أمام الاستثمارات الحرة في الموانئ

تداول 14 ألف طن و796 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "هايبر بلاستيك" للتدوير

السكة الحديد: التحفظ على الصندوق الأسود لقطار البضائع المقلوب ببني سويف

السكة الحديد تعلن عودة حركة قطارات الصعيد إلى طبيعتها

تواجد أمنى مكثف بالمترو لتأمين نقل الجماهير لمباراة القمة

بورسعيد والصعيد أعلى خطوط السكك الحديدية في معدلات التأخير

تداول 11 ألف طن بضائع و600 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

سقط من الطابق الـ 22، وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: وقفية ساويرس تخدم الطلاب غير القادرين للأبد

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads