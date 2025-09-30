السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

في إطار الدور الإنساني والدعم المستمر الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم.

تسيير الرحلة الحادية والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء في السودان

حيث قامت الهيئة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، بتسيير الرحلة الحادية والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام.

وبلغ إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم عبر هذه الرحلات ما يزيد عن 20 ألف راكب، في تأكيد عملي على التزام مصر بمساندة الأشقاء في مختلف الظروف.

ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً.

على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.