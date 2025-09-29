تواجد أمنى مكثف بالمترو لتأمين نقل الجماهير لمباراة القمة

شهدت محطات مترو الخط الثالث تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين نقل الجماهير من مشجعى الأهلى والزمالك قبل قمة الكرة المصرية، والمقرر لها الثامنة مساء اليوم.

وشددت إدارة مترو الأنفاق على أفراد الأمن الإدارى بأهمية التيسير على الركاب وتقديم أفضل خدمة ونفس الوقت بسط الأمن والانضباط على كافة الأرصفة والمحطات بما يضمن سلامة نقل الركاب قبل وبعد المباراة.

على صعيد آخر سبق وأعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث تعديل تشغيل الخط الثالث للتيسير على المشجعين

وجاء نص إعلان الشركة كالتالي:

"الساعة 8 مساءً الأهلي سيواجه الزمالك في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.. بنفكركم إن محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد وأرض المعارض- جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.. هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت. أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق.. شجعوا فريقكم واستمتعوا مع الخط الأخضر الثالث".

