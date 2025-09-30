الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد: التحفظ على الصندوق الأسود لقطار البضائع المقلوب ببني سويف

قطار
قطار

أنهت الهيئة القومية للسكك الحديدية، إعداد التقرير الفنى المبدئى الخاص بحادث خروج عجلات قطار البضائع على خط الصعيد أمس الإثنين، والذى تسبب فى زيادة معدل التأخيرات على خطوط الصعيد.

وشمل التقرير فحص فنى لقطار البضائع والذى كان محملا بالطفلة، وفحص القضبان، وجداول الصيانة للقطار وتم التحفظ على الصندق الأسود لتحليل بيانات الرحلة.

التأخيرات التي طرأت على جداول تشغيل القطارات على خط أسوان القاهرة

سبق واعتذرت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن بعض التأخيرات التي طرأت على جداول تشغيل القطارات على خط أسوان القاهرة، والناجمة عن سير القطارات ببطء واستخدام المسارات البديلة نتيجة خروج بعض عربات قطار (طفلة) رقم 2450 والمتجه من أسوان إلى أولاد سيف عن القضبان، وذلك بمنطقة حوش محطة ببا بمحافظة بني سويف.

وقامت الأطقم الفنية التابعة للهيئة باستعادة حركة القطارات بشكل تدريجي، فيما تقوم حاليا رفع الآثار الناجمة عن الحادث ومراجعة إجراءات السلامة والأمان على الخط تمهيدًا لانتظام حركة التشغيل.

وقامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتؤكد الهيئة حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة على السكة حرصًا على أمن وسلامة الركاب، وضمان استمرارية الخدمة بأفضل صورة ممكنة حتى الانتهاء من الأعمال الجارية وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها خلال الساعات القليلة القادمة.

الجريدة الرسمية
