السكك الحديدية تعتذر لركاب الصعيد بعد خروج قطار بضائع عن القضبان

السكك الحديد فيتو
السكك الحديد فيتو

اعتذرت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن بعض التأخيرات التي طرأت على جداول تشغيل القطارات على خط أسوان القاهرة والناجمة عن سير القطارات ببطء واستخدام المسارات البديلة نتيجة خروج بعض عربات قطار (طفلة) رقم 2450 والمتجه من أسوان إلى أولاد سيف عن السكة وذلك بمنطقة حوش محطة ببا بمحافظة بني سويف.

وقامت الأطقم الفنية التابعة للهيئة باستعادة حركة القطارات بشكل تدريجي، فيما تقوم حاليا رفع الآثار الناجمة عن الحادث ومراجعة إجراءات السلامة والأمان على الخط تمهيدًا لانتظام حركة التشغيل.

وقد قامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتؤكد الهيئة حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة على السكة حرصًا على أمن وسلامة الركاب وضمان استمرارية الخدمة بأفضل صورة ممكنة حتى الانتهاء من الأعمال الجارية وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها خلال الساعات القليلة القادمة.

