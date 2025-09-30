الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 14 ألف طن و796 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وصل (11) سفينة، وتم تداول (14000) طن بضائع و(796) شاحنة و(175) سيارة، فيما شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(410) شاحنة و(145) سيارة، بينما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(386) شاحنة و(30) سيارة.

 

تداول 14 ألف طن و796 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

 وقال المركز الإعلامي في بيان له: إن ميناء سفاجا يشهد اليوم الثلاثاء، مغادرة ثلاث سفن وهي:  ALcudia Express، الحرية 2 وأمل، بينما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى: J PLUTO، INC TOKYO، ALcudia Express، الحرية2 وأمل وغادرت السفينتين أمل ودليلة.

وشهد ميناء نويبع تداول (2800) طن بضائع و(200) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1950 راكبا بموانيها. 

