الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 11 ألف طن بضائع و600 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (9) سفن، وتم تداول (11000) طن بضائع و(600) شاحنة و(53) سيارة.

معدل تداول الحاويات 

شملت حركة الواردات (1000) طن بضائع و(131) شاحنة و(16) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(469) شاحنة و(37) سيارة.
استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين NJ PLUTO، INC TOKYO بينما تغادر السفينتين أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة HONGXIN OCEAN وغادرت ثلاث سفن وهي NADEEN، ALcudia Express والحرية 2.

شهد ميناء نويبع تداول (3200) طن بضائع و(256) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. 
سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1352 راكبا. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر تداول الحاويات بضائع عامة حركة الصادرات

الأكثر قراءة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

بيان رسمي من الصحة عن ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

السيسي يستقبل محمد بن زايد بمطار القاهرة

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads