معاينة النيابة: السرعة القصوى وراء حادث محور جمال عبد الناصر بالتجمع

كشفت معاينة نيابة القاهرة الجديدة لمكان حادث تصادم سيارتين بمحور جمال عبد الناصر فى منطقة التجمع، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، أن السيارة الأولى التي تحمل رقم ق ه 5358 هي السبب في الحادث، حيث تبين من مراجعة الرادار تجازوها الحد الأقصى للسرعة المقررة فاختلت عدلة القيادة من يد سائقها.

وأضافت المعاينة أن السيارة الأولى اصطدمت بسيارة أخرى تحمل رقم م ع م 125، مما أسفر عن مصرع شخص في السيارة الأولى ومصرع اثنين بالسيارة الثانية، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور جمال عبد الناصر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورافعة مرورية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع 3 اشخاص وإصابة آخر، وتباشر الأجهزة الأمنية رفع حطام السيارة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما تحرر محضر بالواقعة.

