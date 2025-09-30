الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

معاينة النيابة: السرعة القصوى وراء حادث محور جمال عبد الناصر بالتجمع

اسعاف
اسعاف

كشفت معاينة  نيابة القاهرة الجديدة لمكان حادث تصادم سيارتين بمحور جمال عبد الناصر فى منطقة التجمع، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، أن السيارة الأولى التي تحمل رقم ق ه 5358 هي السبب في الحادث، حيث تبين من مراجعة الرادار تجازوها الحد الأقصى للسرعة المقررة فاختلت عدلة القيادة من يد سائقها.

وأضافت المعاينة أن السيارة الأولى اصطدمت بسيارة أخرى تحمل رقم م ع م 125، مما أسفر عن مصرع شخص في السيارة الأولى ومصرع اثنين بالسيارة الثانية، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور جمال عبد الناصر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورافعة مرورية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع 3 اشخاص وإصابة آخر، وتباشر الأجهزة الأمنية رفع حطام السيارة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما تحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة محور جمال عبد الناصر منطقة التجمع النيابة العامة غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

توجيه عاجل من وزيرة التضامن بشأن حادث انقلاب أتوبيس المنيا

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

الأكثر قراءة

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: وقفية ساويرس تخدم الطلاب غير القادرين للأبد

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

دلالة على أمراض خطيرة، جمال شعبان يكشف سر التعب والإرهاق من أقل مجهود

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

خدمات

المزيد

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

أبرزها حكم وجوبها عن الراتب الشهري، 4 مسائل هامة لا تفوتك عن زكاة المال (فيديو)

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads