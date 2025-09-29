الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

توجيه عاجل من وزيرة التضامن بشأن حادث انقلاب أتوبيس المنيا

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

تتابع  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط بمحافظة المنيا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.                                            

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

