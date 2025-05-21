الأربعاء 21 مايو 2025
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رياضة

اتحاد الهوكي ينظم بطولة ودية للمنتخبات استعدادا للبطولة الأفريقية

منتخب مصر للهوكي،
منتخب مصر للهوكي، فيتو

قرر مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، إقامة بطولة ودية بمشاركة 3 منتخبات، خلال الفترة من 4 وحتى 10 يوليو المقبل، استعدادا لمشاركة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 3 منتخبات وهي كرواتيا وعمان بالإضافة لمنتخب مصر، على أن تقام المباريات في الإسماعيلية.

ويستعد اتحاد الهوكي لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 23 وحتى 30 أغسطس المقبل، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للكبار يوليو 2026، بتنظيم مشترك بين هولندا وبلجيكا.

 

منتخب مصر للهوكي، فيتو
منتخب مصر للهوكي، فيتو

ومن جانبه قال اللواء أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي وعضو اللجنة الأولمبية، أن البطولة تأتي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها شهر أغسطس المقبل بمصر.

وأوضح “فرحات”، أن الاتحاد وضع خطة استعدادا قوية لتجهيز المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأن المنافسة على حصد اللقب ستكون صعبة على جميع المنتخبات، وأن حصد لقب البطولة وخطف تذكرة التأهل لكأس العالم هو هدف منتخب مصر.

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