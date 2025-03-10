محافظ الشرقية يُكرم لاعبي فريق الهوكي رجال والجهاز الفنى

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لاعبي فريق هوكي الشرقية (رجال) بنادي الشرقية الرياضي لفوزهم ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال للمرة الـ 28.

تكريم المحافظ لهوكى الشرقية -فيتو

ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

والتي اقيمت على ملاعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية في الفترة من 30 يناير حتي 7 فبراير 2025 وذلك بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لانتصارهم الكبير واستمرارهم في التربع على عرش اللعبة افريقيا.

قاعة الاجتماعات بالديوان العام

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي.

تكريم المحافظ لهوكى الشرقية -فيتو

أعضاء مجلس ادارة النادى

بالإضافة إلى الدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة والدكتور عمر حجازي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي والجهاز الفني والإداري للفريق.

بداية الاحتفالية بالسلام الوطنى

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه كلمة لـمحافظ الشرقية أكد فيها أن فريق هوكي الشرقية يُعد مصدر السعادة والبهجة للشراقوة لتربعه الدائم على عرش اللعبة محليًا وقاريًا.

تكريم المحافظ لهوكى الشرقية -فيتو

الأداء المتميز للاعبين

مشيرًا إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

دعم المحافظ لرياضة الهوكى

أشاد المحافظ بالجهد الذى يبذله أعضاء الجهاز الفني والإداري والمدربين واللاعبين ومسؤولي الفريق ومجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي للوصول بالفريق لهذا المستوى المتقدم في التميز سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى القارة الأفريقية، مؤكدا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لفريق الهوكي ليظل من أبرز العلامات المضيئة بمحافظة الشرقية.

رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية

ومن جانبه ثمن الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي مجهودات محافظ الشرقية لرعايته لكافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالنادي مؤكدا أن حرص المحافظ علي حضور المباراة النهائية كان دافعا قويا وحافزا للاعبين لتحقيق هذا الانتصار الكبير.

تكريم المحافظ لهوكى الشرقية -فيتو

ابراهيم ينقل تحيات صبحى للمحافظ

بينما نقل الدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة خالص تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته لكافة الأنشطة والمبادرات الشبابية.

تذليل كافة العقبات للارتقاء بالمنظومة

وكذلك الدعم المستمر لمراكز الشباب والأندية الرياضية وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالمنظومة الرياضية لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة ولتحقيق مزيدًا من الانتصارات والبطولات في قطاع الرياضة.

المحافظ يكرم الجهاز الفنى للهوكى

كما شهدت الاحتفالية قيام محافظ الشرقية بتكريم أعضاء الجهاز الفني والإداري لفريق الهوكي بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير وكذلك تكريم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي بمنحهم شهادات تقدير لدورهم في دعم الفريق وصولا لتحقيق الفوز بالبطولة.

درع نادى الشرقية للمحافظ

فيما أهدى الدكتور حمدى عبدالمجيد مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم لقطاع الرياضة ومساندته لفريق الهوكي مقدما له الشكر والتقدير.

التقاط الصور التذكارية

وفي نهاية الاحتفالية حرص المحافظ على التقاط صورة تذكارية مع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي، معربين عن سعادتهم بتواجدهم اليوم لتكريمهم لمواصلة الحفاظ على البطولة وتحقيق مزيد من الإنجازات في قطاع الرياضة.

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