خطأ غير مقصود وراء إصابة 15 طالبة باختناق داخل مدرسة بالشرقية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، عن ملابسات واقعة إصابة 15 طالبة بمدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم (1) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، باختناق نتيجة استنشاق غاز متسرب من طفاية حريق، وذلك أثناء تلقيهن تدريبًا عمليًا على معايير الأمن والسلامة.

طالبة وراء إصابة زميلاتها باختناق بمدرسة الزقازيق الفنية

وأكد مصدر مسئول بالمديرية أن إحدى الطالبات فتحت طفاية الحريق عن طريق الخطأ عقب انتهاء التدريب، ما أدى إلى تسرب الغاز داخل الفصل.

نقل الطالبات المصابات لمستشفى الزقازيق العام

وعلى الفور، جرى نقل الطالبات المصابات إلى مستشفى الزقازيق العام برفقة مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية، حيث خضعن للفحص الطبي وتبين أن حالتهن مستقرة، وجارٍ إنهاء إجراءات خروجهن.

توفير الرعاية الطبية اللازمة للطالبات وطمأنة أسرهن.

وأشار المصدر إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، يتابع الواقعة أولًا بأول، ووجّه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للطالبات وطمأنة أسرهن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.