الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خطأ غير مقصود وراء إصابة 15 طالبة باختناق داخل مدرسة بالشرقية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالشرقية،فيتو

كشفت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، عن ملابسات واقعة إصابة 15 طالبة بمدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم (1) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، باختناق نتيجة استنشاق غاز متسرب من طفاية حريق، وذلك أثناء تلقيهن تدريبًا عمليًا على معايير الأمن والسلامة.

إصابة 15 طالبة باختناق إثر تسريب بطفاية حريق في مدرسة صناعية بالزقازيق

طالبة وراء إصابة زميلاتها باختناق بمدرسة الزقازيق الفنية 

وأكد مصدر مسئول بالمديرية أن إحدى الطالبات فتحت طفاية الحريق عن طريق الخطأ عقب انتهاء التدريب، ما أدى إلى تسرب الغاز داخل الفصل. 

نقل الطالبات المصابات لمستشفى الزقازيق العام 

وعلى الفور، جرى نقل الطالبات المصابات إلى مستشفى الزقازيق العام برفقة مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية، حيث خضعن للفحص الطبي وتبين أن حالتهن مستقرة، وجارٍ إنهاء إجراءات خروجهن.

توفير الرعاية الطبية اللازمة للطالبات وطمأنة أسرهن.

وأشار المصدر إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، يتابع الواقعة أولًا بأول، ووجّه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للطالبات وطمأنة أسرهن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابة طالبات مدرسة ثانوية فنية باختناق بالشرقية حوادث محافظة الشرقية مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم اسعاف الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

المستشفى الجوي يستضيف خبيرا عالميا في جراحات القلب النابض

باريس سان جيرمان يبحث عن حل لأزمة أشرف حكيمي

انخفاض مرتقب في أسعار الحديد عالميًا

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% خلال الربع الرابع من 2025

السيسي: حريصون على توطيد الشراكة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر

السيسي يؤكد أهمية الاستثمارات الكورية في السوق المصرية

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

تصفية أخطر عصابة أثارت الرعب في البحيرة، والأهالي: انتهت أسطورة شريف البحيري للأبد (فيديو)

السيسي يتسلم رسالة من رئيس كوريا الجنوبية

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بالمحال التجارية

بعد ارتفاع مستوى الفيضان، الري السودانية تدعو لحماية الأرواح والممتلكات

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

أبرزها حكم وجوبها عن الراتب الشهري، 4 مسائل هامة لا تفوتك عن زكاة المال (فيديو)

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads