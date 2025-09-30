الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
إصابة 15 طالبة باختناق إثر تسريب بطفاية حريق في مدرسة صناعية بالزقازيق

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، واقعة طارئة داخل المدرسة الفنية الصناعية بنات بمنطقة الحكماء بمدينة الزقازيق، إثر تسريب من إحدى طفايات الحريق داخل أحد الفصول الدراسية، ما أسفر عن إصابة 15 طالبة باختناقات متفاوتة.

انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث 

وتلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع المدرسة على وجه السرعة، وتم نقل الطالبات المصابات إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وأكدت المصادر الطبية أن حالتهن مستقرة.

أول تحرك لمديرية التربية والتعليم بالشرقية 

وأشار مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة الفصل محل الواقعة، والوقوف على أسباب تسريب الطفاية، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطالبات، ومراجعة وسائل الأمان والسلامة بجميع المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

