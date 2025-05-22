من ساحة العلم إلى مثواه الأخير، قصة سكرتير مدرسة بالشرقية وافته المنية أثناء العمل

خيم الحزن العميق على أوساط التعليم في محافظة الشرقية، بعد وفاة إسماعيل فتحي إسماعيل، سكرتير مدرسة عكاشة الثانوية المشتركة بإدارة صان الحجر التعليمية، الذي وافته المنية، اليوم الخميس، داخل المدرسة أثناء تأدية عمله، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

تعليم الشرقية ينعي الفقيد

فيما نعى محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الفقيد بكلمات مؤثرة، مشيدًا بإخلاصه وتفانيه في أداء واجبه، مؤكدًا أن رحيله يعد خسارة فادحة للأسرة التعليمية وتقدم بخالص العزاء لأسرته، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة سكرتير مدرسة أثناء تأدية عمله، فيتو

كواليس وفاة سكرتير مدرسة أثناء تأدية عمله

وسقط الفقيد مغشيًا عليه أثناء تواجده في المدرسة لأداء مهامه الوظيفية وعلي الفور جرى استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الفقيد إلى المستشفى المركزي لاستكمال الإجراءات الرسمية واستخراج تصريح الدفن وتم تحرير محضر لإثبات الحالة.

وقد ضجّت منصات التواصل الاجتماعي برسائل الرثاء والدعاء، حيث عبّر زملاؤه وطلابه عن حزنهم العميق لفقدان أحد أعمدة الإخلاص والتفاني في المجال التربوي.

وفاة سكرتير مدرسة أثناء تأدية عمله، فيتو

وشيع أهالي صان الحجر جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وسط أجواء من الحزن الشديد الذي خيم على أسرته وأقاربه وزملائه ومحبيه.

احذر الوفاة بسبب هبوط الدورة الدموية.. و5 أعراض لا تتجاهلها

يسبب هبوط الدورة الدموية الحاد الوفاة، وذلك لأن نسبة الأكسجين تقل وتسبب اختلال نسبة الأملاح والعناصر الأخرى في الجسم، وقد يحدث هبوط الدورة الدموية فى الكثير من الأحيان بسبب ضعف أو هبوط عضلة القلب، أو الإصابة بالالتهاب البكتيرى فى الدم ناتج عن الإصابة بجلطة في الرئة.

وأشارت الدكتورة سارة عباس أخصائي امراض الباطنة إلى أنه قد يكون سبب هبوط الدورة الدموية نتيجة الهبوط المفاجئ بسبب صدمة عصبية أثرت على وظيفة الشرايين وحدوث انخفاض ضغط ثم هبوط الدورة الدموية.

وأضافت أنه قد يحدث هبوط الدورة الدموية بسبب قصور الغدة الدرقية وانخفاض مستوى السكر في الدم مع الإصابة بالجفاف والإسهال والإحساس بالإعياء والضعف التام وقد يكون لممارسة الرياضة العنيفة لفترة طويلة سبب فى هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وفاة سكرتير مدرسة أثناء تأدية عمله، فيتو

أعراض هبوط الدورة الدموية

وأوضحت أخصائي أمراض الباطنة أنه من ضمن أعراض هبوط الدورة الدموية التحذيرية التى ينبغى عدم تجاهلها هى حدوث انخفاض فى ضغط الدم والشعور بعدم التركيز مع الشعور بالدوار الشديد بالإضافة إلى الشعور بوخز في كل من اليدين والقدمين والإحساس بتشنج المفاصل والعضلات.

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