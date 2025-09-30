الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
ضبط 56 مخالفة متنوعة داخل 48 مخبزا فى أسوان

 أعطى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بالمحليات بالتنسيق مع اللجان المشتركة لتكثيف الجهود على المخابز، ضمن الجهود المبذولة من خلال الحملات المكثفة التى يتم تنظيمها بشكل مستمر لتشديد الرقابة التموينية بهدف الاطمئنان على جودة رغيف العيش وحمايته من أى تلاعب من حيث الوزن، ومطابقته للمواصفات المطلوبة.

حملة تفتيشية مكثفة 

نظمت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل، حملة بالتعاون مع إدارة التموين، استهدفت المرور على عدد من المخابز البلدية باجمالى ٦١ مخبز، من بينهم ٤٨ مخبز تم رصد مجموعة من المخالفات بهم، وتم ضبط وتحرير 56 مخالفة بمحضر متنوع، فيما لم يتم رصد أى مخالفة داخل ١٣ مخبز آخر.

وضمت قائمة المخالفات تنفيذ 16 محضر للغلق الفورى، وتحرير 7 محاضر لعدم مطابقة بعض المخابز للمواصفات المنظمة، وكذا تحرير 8 محاضر للتصرف فى الحصص اليومية، مع تحرير 5 محاضر لعدم وجود سجل، وتحرير 13 محضر ما بين عدم وجود لوحات، و3 محاضر للنفص فى الميزان، و3 محاضر أخرى لعدم النظافة العامة، مع تحرير محضر لنقص الوزن، وتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

