محافظ أسوان يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الحر والعاصفة الترابية

أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن اتخاذ حزمة إجراءات احترازية لمواجهة الطقس السيئ، حيث تشهد المحافظة موجة حرارة شديدة بلغت 49 درجة مئوية، بالتزامن مع عاصفة ترابية امتدت من جنوب أسوان حتى مجرى نهر النيل.

إجراءات عاجلة لحماية العمال والمواطنين

ولفت خلال تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” أوقفت الأجهزة التنفيذية العمل الميداني بالمشروعات والأنشطة الزراعية من الثانية حتى الرابعة عصرًا، ورفعت درجة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية تحسبًا لحالات ضربات الشمس والمشكلات الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة

قيود مرورية وتشديد على النقل النهري

وأوضح المحافظ أن الرؤية محدودة جدًا في بعض المناطق، مشيرًا إلى التنسيق مع إدارة المرور لإغلاق الطرق عند انخفاض الرؤية لأقل من 5 أمتار.

وتابع: كما تم إلزام العائمات السياحية والكروز النهري بالرسو الفوري حتى تحسن الأحوال الجوية، بينما استمر العمل في مطاري أسوان وأبو سمبل مع تعديل مسارات الهبوط لبعض الرحلات.

متابعة على مدار الساعة وتنسيق مع الأرصاد

وأكد كمال استمرار متابعة البلاغات عبر غرفة العمليات وإدارة الأزمات 24 ساعة يوميًا، مع تنسيق كامل مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متوقعًا انقشاع العاصفة خلال ساعات وتراجع الموجة الحارة اعتبارًا من السبت المقبل.

السياحة مستمرة رغم الطقس

وطمأن المحافظ أن الموسم السياحي الصيفي يسير بشكل جيد، مع نسب إشغال بين 50 و60%، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية والأنشطة الترفيهية البديلة على العائمات تضمن سلامة السياح واستمرار الحركة السياحية.

